Путин предупредил Шольца, что запуск "Северного потока 2" не сможет исправить дефицит

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Даже срочный запуск газопровода "Северный поток 2" не сможет принести на рынок Европы новые большие объемы газа, так как половина мощностей магистрали уже переориентирована на российский рынок на фоне проволочек регуляторов ФРГ.

Об этом президент России Владимир Путин предупредил канцлера ФРГ Олафа Шольца, сообщил российский лидер журналистам в Тегеране: "У нас существует еще один готовый маршрут - "Северный поток 2". Его можно запустить. Но его не запускают. Но и здесь есть проблемы. Мы в разговоре с канцлером эту тему обсуждали, я поднял этот вопрос".

"Я сказал, что "Газпром" создал мощности, зарезервировал их - ему с этим надо что-то делать. Они не могут бесконечно висеть в воздухе. Ответ был такой, что есть сейчас другие вопросы, поважнее, сейчас этим трудно заниматься, не к месту. Но я вынужден был предупредить, что тогда мы половину объемов предназначенного для "Северного потока 2" снимем для внутреннего потребления и переработки. Я разговаривал на эту тему по просьбе "Газпрома" - и "Газпром" это уже сделал", - поделился Путин.

"Поэтому даже если мы завтра запустим "Северный поток 2" - это будет не 55 млн кубометров в год, а ровно половина. А если иметь в виду, что осталось от этого года только второе полугодие - значит одна четверть. Вот такова ситуация с поставками", - обратил он внимание.

"Но "Газпром" выполнял, выполняет и будет в полном объеме выполнять свои обязательства. Если, конечно, это кому-то нужно. Если они сами своими руками все закрывают, а потом ищут виноватых. Это было бы смешно, если бы не было так грустно", - заметил президент.