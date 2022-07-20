Литва в ближайшее время направит Украине бронетранспортеры и боеприпасы

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - В ближайшее время Литва предоставит Украине дополнительную военную поддержку – бронетранспортеры М113 и М577, а также боеприпасы, необходимые для подготовки резерва, сообщило Министерство обороны республики в среду.

По словам министра обороны Арвидаса Анушаускаса, М113 становится важной частью Вооруженных сил Украины, и весомый вклад в это вносит Литва.

"В настоящее время подан запрос (Киева - ИФ) на подготовку военных полицейских, специалистов по разминированию. Литовская армия также будет способствовать масштабному обучению украинского персонала в Соединенном Королевстве, направляя туда инструкторов", - сказал Анушаускас на дистанционном заседании Группы НАТО по координированию поддержки Украины.

Литва уже передала Украине системы ПВО Stinger, противотанковые вооружения, бронежилеты и каски, 120-миллиметровые минометы, стрелковое оружие, боеприпасы, тепловизоры, беспилотники, антидроны, радары наблюдения, бронетранспортеры M113, грузовики, внедорожники.

В общей сложности военная помощь Литвы Украине составляет около 123 млн евро.

Литовская армия также рассматривает возможность отправки до 10 инструкторов во Великобританию, которая намерена провести трехнедельную базовую военную подготовку для 10 тыс. украинских военных в течение следующих трех месяцев.

Заседание Группы НАТО по координированию поддержки Украины инициировано США, и на него приглашены страны-партнеры НАТО со всего мира.