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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

Три человека смертельно ранены во время забегов от быков в Испании

Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Три человека скончались за последние сутки от ран, полученных во время традиционных забегов от быков на праздниках в автономном сообществе Валенсия на юго-западе Испании, сообщает в среду телерадиокомпания РТВЕ.

По ее данным, среди жертв - двое испанцев в возрасте 50 и 56 лет, и один 60-летний французский турист. Они получили несовместимые с жизнью травмы, когда быки ударили их рогами.

Традиционные забеги от быков проходят в различных местах в Испании в летний период, когда местные жители отмечают праздники святых-покровителей того или иного населенного пункта. Самый известный из них - праздник Сан-Фермин, который проходит в городе Памплона на севере страны с 6 по 14 июля.

Испания Валенсия
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