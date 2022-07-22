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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Во Флориде бродячий аллигатор застрял под полицейской машиной

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Флориды сообщила в социальной сети, что аллигатор, убегавший от полицейских, попытался заползти под патрульную машину и застрял под ней.

Полицейское управление Лисбурга опубликовало в социальной сети фотографию, на которой аллигатор половиной тела застрял под патрульной машиной.

"Мы рады сообщить, что аллигатор был благополучно извлечен, и автомобиль не получил необратимых повреждений!" - говорится в сообщении.

Неизвестно, был ли аллигатор перемещен на дикую природу или выпущен на месте происшествия.

Флорида США
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