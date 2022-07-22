Президент Южной Кореи заявил, что КНДР может провести ядерное испытание в любой момент

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что КНДР готова провести ядерное испытание в любое время, когда она решит.

"Мы считаем, что (...) с момента моей инаугурации он (Пхеньян - ИФ) полностью готов и способен сделать это (провести ядерное испытание - ИФ), когда решит", - цитирует президента агентство "Ренхап".

В свою очередь, министерство обороны Японии в своем ежегодном докладе "Белая книга" также заявило, что действия КНДР представляют "серьезные угрозы" для безопасности Японии.

Отмечается, что с начала 2022 года Северная Корея запускала ракеты "с чрезвычайно высокой частотой и новым способом".

Пхеньян может прибегнуть к "дальнейшим провокациям", говорится в докладе, предполагая, что Северная Корея может провести ядерное испытание.

В последний раз КНДР проводила подобное испытание в 2017 году.