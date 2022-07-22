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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

Из Сирии вывезли 11 российских детей

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Из Сирии в Россию в ночь на пятницу возвращены 11 российских детей, сообщила пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

"Сегодня ночью бортом Минобороны России из Сирии сотрудники аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка привезли на родину еще 11 российских детей", - говорится в сообщении.

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Все дети временно находятся в федеральной медицинской клинике в Москве, там они пройдут необходимые обследования и получат психологическую помощь, после чего их передадут родственникам.

По данным аппарата омбудсмена, с декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке возвращено 385 российских детей, уже подготовлены документы для вывоза ещё 137 детей. При этом в базе детей, разыскиваемых российскими гражданами в ближневосточном регионе, остаётся более тысячи дел.

Сирия Россия
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