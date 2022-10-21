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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:17

Группу российских детей вернули на родину из Сирии

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - В Россию из Сирии была возвращена группа российских детей в возрасте от 4 до 14 лет, самолет с ними прибыл в подмосковный аэродром Чкаловский. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

По данным пресс-службы, детей, которых сопровождала Львова-Белова, доставили самолетом ВКС России на подмосковный аэродром Чкаловский в ночь на 21 октября. В Россию вернулись 38 детей, среди них 15 девочек и 23 мальчика. Из аэропорта их доставили в один из федеральных медицинских центров, откуда, после полного обследования, они будут переданы родственникам.

Кроме того, специалисты аппарата уполномоченного по правам ребенка помогут с оформлением всех необходимых документов, а детские омбудсмены на местах будут оказывать этим детям и их семьям поддержку, говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что работа по возвращению российских детей из зон военных конфликтов началась в 2018 году. За это время из Сирии и Ирака репатриированы 382 ребенка (из Ирака - 124, из Сирии - 258), все они находятся в семьях родственников и проживают в более чем 20 регионах России. В настоящее время в аппарате уполномоченного находится еще более 1 тысячи заявлений от родственников, которые были разлучены со своими внуками, племянниками, детьми, оказавшимися на территории Сирии и Ирака.

Согласно сообщению, в поездке в Сирию детского омбудсмена сопровождали представители МИД и Минздрава России. Специалисты Центра судебно-медицинской экспертизы, вошедшие в состав российской делегации, взяли у детей в лагерях беженцев биоматериал для проведения анализа ДНК с целью установления и подтверждения родства и обработки поступивших заявлений.

Россия Сирия
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