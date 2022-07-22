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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:41

В Белоруссии намерены продолжить расследование дела об инциденте с самолетом Ryanair

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии продолжает расследование дела о принудительной посадке самолета авиакомпании Ryanair в минском аэропорту в мае 2021 года, за границу направлено более 10 запросов, но помощи в расследовании Минск не получает, заявил в пятницу официальный представитель республиканского СК Сергей Кабакович.

"Следственным комитетом продолжается расследование по сообщению о заведомо ложном минировании самолета, осуществлявшего рейс "Афины-Вильнюс" 23 мая 2021 года. Стоит отметить, что это не единичный случай электронного терроризма на территории Республики Беларусь. У следователей уже давно определен алгоритм работы по данным фактам. По каждому без исключения уголовному делу направляется поручение либо просьба об оказании международной правовой помощи с целью установления лиц, причастных к совершению преступления", - сказал Казакович.

Запросы без ответа

И данное происшествие, по его словам, "не стало исключением, по делу направлено более десятка запросов и просьб за границу, в такие страны, как Польша, Литва, США, Ирландия, Израиль и т.д." "Однако ответа на них мы так и не получили до сих пор", - добавил официальный представитель СК.

Как сказал Кабакович, установлено, что сообщение о минировании самолета Ryanair поступили посредством швейцарского почтового сервиса Proton Mail. "Туда также был направлен международный запрос о лице, совершившем данное преступление. Стоит отметить, что указанный почтовый сервис уже неоднократно фигурировал в уголовных делах об угрозе совершения терактов и взрывов на различных объектах инфраструктуры в Беларуси Однако, все правовые запросы нашей страны о террористических угрозах, пересылаемых через данный почтовый сервис, остаются без ответа и по сей день", - подчеркнул он.

Вместе с тем, по словам Кабаковича, белорусская сторона обладает достоверной информацией, что сведения об инциденте предоставлялись через Литву от Швейцарии в адрес ИКАО. "Нас, как орган предварительного следствия, в производстве которого находится данное уголовное дело, как минимум возмущает, что у стран коллективного Запада существовал и продолжает существовать избирательный подход по предоставлению информации. Более того, швейцарская сторона сообщила о приостановке сотрудничества с нашей страной в контексте взаимной правовой помощи по уголовным делам", - сказал официальный представитель СК.

Белоруссия, по его словам, заинтересована в беспристрастном расследовании дела и по-прежнему открыта к взаимодействию с зарубежными партнерами.

Представитель СК отметил, что с начала 2021 в Белоруссии возбуждено более 580 уголовных дел о ложном минировании более 5000 объектов инфраструктуры в Белоруссии, в том числе более 20 дел по фактам "минирования" Нацаэропорта Минск и бортов самолетов.

Отчет ICAO

Как сообщалось, Совет ICAO 19 июля завершил обсуждение инцидента с самолетом Ryanair, осудив действия правительства Белоруссии "по совершению акта незаконного вмешательства".

"После рассмотрения итоговых результатов проверки фактов Совет ICAO признал, что угроза взрыва бомбы в отношении рейса FR4978 Ryanair была заведомо ложной и угрожала его безопасности, и, кроме того, что угроза была доведена до сведения летного экипажа по указанию высокопоставленных должностных лиц правительства Белоруссии", - подчеркнули представители организации. Там отметили, что действия Белоруссии нарушают Конвенцию о борьбе с незаконными актами против безопасность гражданской авиации и Конвенцию о международной гражданской авиации.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал отчет ICAO по инциденту с рейсом Ryanair сфальсифицированным. Директор Департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Артем Сикорский заявил, что Белоруссия намерена оспорить отчет об инциденте с Ryanair на ассамблее ICAO в сентябре.

Инцидент с самолетом Ryanair

23 мая 2021 года в аэропорту Минска совершил вынужденную посадку самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.

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Были задержаны летевшие этим рейсом один из создателей телеграм-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич, а также его подруга, студентка Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе, гражданка России София Сапега. Протасевич являлся также редактором внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга".

Сапега в опубликованном видео, снятом правоохранителями после задержания, призналась, что редактировала телеграм-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

В 2020 году власти Белоруссии включили создателей Nexta Степана Путило и Протасевича в список лиц, участвующих в террористической деятельности. Протасевич обвиняется по делу о массовых беспорядках в Белоруссии.

В конце июня 2021 года СК Белоруссии сообщил, что Протасевич и Сапега дают признательные показания и обратились с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Исходя из этого, обвиняемым была изменена мера пресечения, их перевели под домашний арест.

Приговор россиянке Сапеге

29 декабря 2021 года уголовное дело Сапеги передали в суд. Ей инкриминированы: разжигание социальной вражды и розни; незаконные действия в отношении информации о частной жизни и персональных данных; организация насилия и угрозы его применения в отношении сотрудника органов внутренних дел; организация вмешательства в деятельность сотрудника органов внутренних дел; организация насилия и угрозы его применения в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности, а также иного лица, выполняющего общественный долг; организация угрозы в отношении судьи; организация воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста", - говорится в сообщении.

В итоге Сапегу приговорили к шести годам колонии на основании ч.3 ст.130, ч.1 ст.179 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Она отбывает наказание в гомельской женской колонии.

Белоруссия Ryanair
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