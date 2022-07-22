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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Турция отметила, что готова помочь Украине при разминировании ее портов

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Турция в рамках соглашения о вывозе зерна с Украины через Черное море может помочь Киеву в разминировании украинских портов, заявил в пятницу советник турецкого президента Ибрагим Калын.

"В случае необходимости разминирование может проводить третья страна. Турция готова предложить помощь", - приводит слова Калына издание "Сабах".

Однако неназванный представитель турецких властей ранее заявил агентству "Анадолу", что разминирования прибрежных вод Украины не будет. Он отметил, что гораздо более эффективный вариант – отправлять суда по безопасным маршрутам, определяемым Украиной.

Ранее в пятницу в Стамбуле состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна: один подписали генсек ООН Антониу Гутерриш, министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр обороны Турции Хулуси Акар, а второй – Гутерриш, Акар и украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков.

На переговорах по теме вывоза украинского зерна на прошлой неделе Россия, Турция, ООН и Украина договорились о создании координационного центра в Стамбуле и достигли согласия относительно совместного контроля за зерном в портах.

Турция Украина
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