Казахстан сменил посла во Франции
Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Гульсару Арыстанкулову послом во Франции, сообщила пресс-служба главы государства.
"Указом главы государства Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Французской Республике", - говорится в документе.
Другим указом Токаев освободил Жана Галиева от должности посла во Франции, княжестве Монако и постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству.