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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:35

Казахстан сменил посла во Франции

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Гульсару Арыстанкулову послом во Франции, сообщила пресс-служба главы государства.

"Указом главы государства Арыстанкулова Гульсара Мереевна назначена чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан во Французской Республике", - говорится в документе.

Другим указом Токаев освободил Жана Галиева от должности посла во Франции, княжестве Монако и постоянного представителя Республики Казахстан при ЮНЕСКО по совместительству.

Казахстан Франция
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