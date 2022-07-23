Военные РФ заявили об ударах по 12 пунктам управления ВСУ и четырем складам с оружием

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Минобороны РФ заявило, что за сутки оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по 12 пунктам управления армии Украины и четырем складам вооружения в ДНР и Николаеве.

"За сутки поражено: 12 пунктов управления, четыре склада с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в районах населенных пунктов Никаноровка Донецкой народной республики и города Николаев, а также живая сила и военная техника в 226 районах", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня "Град" в районах Адамовки, Славянска и Северска, три артиллерийских взвода самоходных артиллерийских установок "Мста-С", 10 артиллерийских взводов орудий "Мста-Б", - заявил он.

Также, по его словам, уничтожены 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20 и 15 артиллерийских взводов самоходных артиллерийских установок "Гвоздика" на огневых позициях в ДНР.

По данным Конашенкова, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены 11 украинских беспилотников в Харьковской, Николаевской, Херсонской областях и ДНР.

"В населенном пункте Апостолово Днепропетровской области в результате удара высокоточным оружием ВКС России по пункту временной дислокации 406-й артиллерийской бригады ВСУ уничтожено до двухсот человек личного состава, девять артиллерийских орудий и военная техника", - заявил официальный представитель министерства.

Кроме этого, он заявил об уничтожении 60 военнослужащих в результате артиллерийского удара по позициям ВСУ в районе Верхнекаменское.

"В районе населенного пункта Белогоровка Донецкой народной республики ударами оперативно-тактической авиации ВКС России уничтожено более половины личного состава 2-го батальона 14-й механизированной бригады ВСУ", - добавил Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 260 самолетов, 144 вертолета, 1600 беспилотных летательных аппаратов, 357 зенитных ракетных комплексов, 4146 танков и других боевых бронированных машин, 763 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3185 орудий полевой артиллерии и миномет, а также 4453 единицы специальной военной автомобильной техники", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ.