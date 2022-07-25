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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:51

В ЛНР сообщили о переходе стационарной телефонной связи на российскую систему нумерации

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Стационарная телефонная связь в Луганской народной республике с 25 июля переходит на российскую систему нумерации, сообщили в правительстве ЛНР.

"С 25 июля 2022 года фиксированная связь Луганской Народной Республики переходит на номер в коде российской системы нумерации "857", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале правительства ЛНР.

7 мая власти ЛНР сообщали о переводе на российскую систему нумерации номера телефонов республиканского мобильного оператора "Лугаком".

ЛНР
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