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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:44

Во Франции из-за засухи в 88 департаментах ограничили использование воды

Во Франции из-за засухи в 88 департаментах ограничили использование воды
Adrien Fillon/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Засуха всё шире распространяется во Франции, в 88 департаментах страны в воскресенье предписаны ограничения на использование воды, сообщает телеканал BFMTV.

Запрещено поливать в дневное время сады и газоны, население призывают экономить воду, где это возможно, в частности, не заливать бассейны.

Канал отмечает, что, хотя засуха затронула практически всю страну, особенно пострадали регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шаранта.

В результате анормально засушливой и жаркой погоды в течение нескольких недель и незначительных дождей минувшей зимой не удалось пополнить и восстановить резервы воды, поясняет BFMTV.

Телеканал подытоживает: мало надежды на улучшение ситуации в ближайшие дни, на предстоящие недели метеорологи практически не обещают дождей, кроме Пиренеев и Альп.

На континентальной территории Франции 96 департаментов.

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Франция
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