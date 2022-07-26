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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:23

В Киргизии отказались от повышения пенсионного возраста

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Социальный фонд Киргизии отказался от повышения пенсионного возраста, сообщил председатель фонда Бактияр Алиев.

"Каких-то шокирующих новшеств нет. Пенсионный возраст остается прежним. В "дорожной карте" предусмотрена стратегия развития, облегчение сбора документов для назначения пенсии. Мы хотим, чтобы с 2023 года человек, достигший пенсионного возраста, не ходил и не собирал документы, а просто пришел с одним паспортом и оформил пенсию", - отметил Алиев.

Ранее Соцфонд предлагал повысить пенсионный возраст для женщин до 60 лет. В настоящее время женщины в Киргизии выходят на пенсию в 58 лет, мужчины - в 63 года.

Киргизия
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