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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Лусон (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:43 мск в среду землетрясения находился в 49 км к востоку от города Виган.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное"

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1.

Филиппины
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