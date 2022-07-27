Сильное землетрясение произошло на Филиппинах

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на острове Лусон (Филиппины), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 03:43 мск в среду землетрясения находился в 49 км к востоку от города Виган.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "опустошительное"

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 7,1.