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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:40

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Филиппин
Фото: АР/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой семь произошло в провинции Абра на острове Лусон на севере Филиппин, сообщает в среду Associated Press (АР) со ссылкой на филлипинский Институт вулканологии и сейсмологии.

Погибли четыре человека, пострадали несколько десятков. Землетрясение вызвало оползни, разрушение и повреждение домов.

В Институте вулканологии и сейсмологии не исключают, что вслед за основным ударом в ближайшее время могут произойти эхо-толчки.

Ранее в среду о землетрясении сообщил Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

АР отмечает, что Филиппины расположены в так называемом Тихоокеанском огненном кольце, где фиксируется большинство землетрясений в мире. В 1990 году произошедшее на Филиппинах землетрясение магнитудой 7,7 унесло жизни двух тысяч человек.

Филиппины
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