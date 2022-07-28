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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

Болгарские социалисты сообщили президенту об отказе формировать правительство

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Представители Болгарской социалистической партии (БСП) в четверг известили президента страны Румена Радева об отказе от формирования нового правительства, сообщает Болгарское национальное радио.

"Парламентская группа БСП приложила все возможные усилия для того, чтобы сформировать правительство. Мы подготовили управленческую программу, но ее рассмотрение не было включено в повестку дня Народного собрания (парламента - ИФ). БСП приняла решение не выдвигать кандидатуру премьер-министра и возвращает президенту мандат (на формирование правительства - ИФ) неисполненным", - приводит радио слова главы парламентской группы БСП Георги Свиленского.

Теперь президент Болгарии должен объявить о роспуске парламента и определить дату досрочных парламентских выборов.

Радев 18 июля предоставил БСП мандат на формирование правительства. Эта попытка была третьей и последней в период срока полномочий нынешнего состава парламента. Ранее сформировать правительство было предложено коалициям "Продолжаем перемены" и ГЕРБ-Союз демократических сил, однако их попытки также успехом не увенчались.

Болгария
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