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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:28

В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"

В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"
Фото: Fernando Gutierrez-Juarez/picture alliance via Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологи предупреждают о новой волне высокопатогенных подвариантов коронавируса "омикрон" в Хорватии, сообщает в четверг хорватская телерадиокомпания HRT со ссылкой на национальный Институт общественного здравоохранения.

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"Хорватия находится под ударом новой волны высокопатогенных подвариантов коронавируса, вследствие чего количество положительных случаев среди тестируемых увеличилось на 30%", - говорится в сообщении института, выдержки из которого приводит HRT.

"Сейчас на нашей территории циркулируют три подварианта "омикрона", - отмечают хорватские эпидемиологи.

Наибольшее количество заражений отмечено в столице страны Загребе, а также в Сплитско-Далматинском и Приморско-Горанском регионах, сообщает HRT.

За последние сутки в Хорватии выявили 1899 новых случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались от осложнений, связанных с заболеванием.

Хроника 09 января 2020 года – 28 июля 2022 годаПандемия коронавируса
Хорватия коронавирус
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