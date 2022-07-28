В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологи предупреждают о новой волне высокопатогенных подвариантов коронавируса "омикрон" в Хорватии, сообщает в четверг хорватская телерадиокомпания HRT со ссылкой на национальный Институт общественного здравоохранения.
"Хорватия находится под ударом новой волны высокопатогенных подвариантов коронавируса, вследствие чего количество положительных случаев среди тестируемых увеличилось на 30%", - говорится в сообщении института, выдержки из которого приводит HRT.
"Сейчас на нашей территории циркулируют три подварианта "омикрона", - отмечают хорватские эпидемиологи.
Наибольшее количество заражений отмечено в столице страны Загребе, а также в Сплитско-Далматинском и Приморско-Горанском регионах, сообщает HRT.
За последние сутки в Хорватии выявили 1899 новых случаев заражения коронавирусом, 16 человек скончались от осложнений, связанных с заболеванием.