Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 367 км к юго-востоку от города Татеяма (префектура Тиба, остров Хонсю), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:52 мск в четверг (04:52 по местному времени в пятницу) землетрясения находился примерно в 268 км восточнее небольшого японского острова Хатидзё.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

В Алтае-Саянском филиале также сообщили о землетрясению магнитудой 5,8 на восточном побережье острова Новая Гвинея.

Эпицентр зафиксированного в 21:28 мск в четверг (04:28 по местному времени в пятницу) землетрясения находился в 60 км южнее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея).

По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как "разрушительное".