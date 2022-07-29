Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Японии

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в акватории Тихого океана в 367 км к юго-востоку от города Татеяма (префектура Тиба, остров Хонсю), сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр зафиксированного в 22:52 мск в четверг (04:52 по местному времени в пятницу) землетрясения находился примерно в 268 км восточнее небольшого японского острова Хатидзё.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

В Алтае-Саянском филиале также сообщили о землетрясению магнитудой 5,8 на восточном побережье острова Новая Гвинея.

Эпицентр зафиксированного в 21:28 мск в четверг (04:28 по местному времени в пятницу) землетрясения находился в 60 км южнее города Лаэ (Папуа - Новая Гвинея).

По интенсивности сотрясений в эпицентре оно оценивается как "разрушительное".

Папуа-Новая Гвинея Япония
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жуля Кунде

Футбольный клуб "Барселона" договорился о трансфере защитника Жуля Кунде

США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22

США перебросили в Польшу шесть истребителей пятого поколения F-22

Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения

Эстония прекратит выдачу россиянам временного вида на жительство и виз для обучения
Пандемия коронавируса

В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"

В Хорватии сообщили, что страну накрывает волна высокопатогенных подвариантов "омикрона"
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });