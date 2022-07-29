В Кремле сочли деструктивной позицию США по Тайваню

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - В Кремле заявили о солидарности с позицией Пекина по тайваньскому вопросу и об уважении суверенитета и территориальной целостности Китая, а также назвали деструктивной позицию США по данной проблеме.

На просьбу журналистов прокомментировать слова лидера КНР Си Цзиньпина об "игре с огнем" в отношении позиции Вашингтона по тайваньскому вопросу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал: "Кремль, безусловно, солидарен с (высказыванием Си Цзиньпина). Мы с уважением относимся к суверенитету и территориальной целостности Китая".

"И считаем, что ни одна страна в мире не должна иметь право подвергать сомнению или предпринимать какие-то шаги подстрекательского или иного характера. И мы убеждены, что подобное поведение на международной арене способно лишь вызвать дополнительную напряженность - мир и так уже перенапряжен обилием региональных и общемировых проблем", - отметил Песков.

По его словам, "конечно, подобные шаги могут иметь только деструктивный характер".

Ранее на этой неделе стало известно, что Китай и США на фоне сообщений, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси может отправиться с визитом на Тайвань, начали наращивать военное присутствие возле Тайванского пролива.

Тайваньский вопрос

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая". При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Проблема Тайваня является одной из самых чувствительных в отношениях США и Китая.