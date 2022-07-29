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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

ВВС семи стран НАТО провели учения над Румынией

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Военная авиация семи стран НАТО, включая самолет-разведчик США, накануне провела учения в небе над Румынией, говорится в обнародованном в пятницу пресс-релизе альянса.

"В однодневных маневрах, в частности, задействовали румынские истребители F-16, французские истребители "Рафаль", немецкие истребители "Торнадо", а также самолет США EA-18, взлетевший с борта американского авианосца "Гарри Трумэн" в Средиземном море", - отмечается в документе.

НАТО Румыния
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