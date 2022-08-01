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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:12

Десятки человек погибли в результате наводнения в Иране

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Муссонные дожди в Иране привели к разливу рек и наводнениям, жертвами стихии стали 69 человек, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на Организацию по управлению в кризисных ситуациях Ирана.

По его данным, еще 45 человек пропали без вести, в том числе три гражданина Ирака. Ожидается, что число погибших будет расти по мере продолжения поисково-спасательной операции.

Как отмечается, муссонные дожди и наводнения затронули 111 городов и 310 сел в 20 из 31 провинций Ирана.

Иран
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