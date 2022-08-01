Министр обороны КНР назвал модернизацию армии одной из важнейших задач в новую эпоху

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Создание сильной армии, ее модернизация в соответствии с требованиями современной эпохи и международным статусом Китая является одной из важнейших задач страны, заявил в понедельник министр обороны КНР Вэй Фэнхэ.

"В нынешнюю эпоху необходимо (...) следовать по пути создания сильной армии с китайскими особенностями, ускорить модернизацию национальной обороны и армии. Следует стремиться к созданию консолидированной национальной обороны и сильной народной армии, соразмерной международному статусу нашей страны и совместимой с интересами национальной безопасности и развития, с тем, чтобы обеспечить стратегическую поддержку реализации великого обновления китайской нации", - сказал министр, выступая на торжественном приеме в Пекине по случаю 95-й годовщины образования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Вэй Фэнхэ от имени председателя КНР, председателя Центрального военного совета Китая Си Цзиньпина поздравил с праздником "всех командиров и солдат НОАК, офицеров и солдат вооруженной полиции, гражданский персонал армии и резервистов".