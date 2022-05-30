Партию Саакашвили обвинили в планах устроить в июне госпереворот в Грузии

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе обвинил оппозиционную партию "Единое национальное движение" (основана бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили - ИФ) в намерениях в конце июня осуществить в Грузии государственный переворот.

"Националы (ЕНД - ИФ) и рассчитывают, что в июне в Евросоюзе Грузии откажут в предоставлении статуса страны-кандидата организации, и это, по их расчетам, станет поводом для начала дестабилизации и уличных акций в Грузии с целью осуществления госпереворота", - сказал в понедельник на брифинге Кобахидзе, подчеркнув, что действующие власти не допустят никакой дестабилизации в стране.

При этом он отметил, что у Евросоюза нет никаких оснований для отказа предоставления Грузии статуса страны кандидата. По его словам, в рамках соглашения по ассоциации с Евросоюзом Грузия выполнила 45% из взятых обязательств, и в этом процесса опережает Украину и Молдову.

"Мы хорошо понимаем, что статус страны кандидата не означает вступление в Евросоюз и этот процесс может занять годы", - сказал Кобахидзе.

В июне Еврокомиссия намерена рассмотреть заявки Украины, Грузии и Молдовы на предоставление им статуса стран кандидатов на вступление в Евросоюз.