Лавров отправится с визитом в Мьянму

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду посетит с рабочим визитом Мьянму.

В ходе поездки планируются переговоры российского министра с министром иностранных дел Мьянмы Вунна Маун Лвином, а также встреча с председателем Государственного административного совета, премьер-министром Мин Аун Хлайном.

В МИД РФ в преддверии визита Лаврова отметили, что главная цель визита - определение приоритетных направлений российско-мьянманского взаимодействия в целях укрепления всего комплекса межгосударственных связей.

"В данном контексте будут согласованы взаимные меры по продвижению сотрудничества в области обороны и безопасности, активизации торгово-экономической кооперации, гуманитарных контактов, обсуждены вопросы взаимодействия на международной и региональной аренах", - сообщили на Смоленской площади.