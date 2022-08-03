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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:58

Лавров назвал Мьянму "добрым, дружным" партнером России

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Мьянма является дружественным России государством, "давним партнером", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

На встрече с министром иностранных дел Мьянмы Лавров назвал эту страну "добрым, дружным, давним партнером в АТР - нас связывает не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки".

В свою очередь глава МИД Мьянмы Вунна Маун Лвин сказал, что Мьянма благодарна России за поддержку

"Ваш визит очень важен", - сказал Вунна Маун Лвин на встрече с Лавровым, добавив, что последний раз министр посещал Мьянму девять лет назад.

"Ваш визит - подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку", - сказал он.

Россия Мьянма Сергей Лавров
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