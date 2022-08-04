Лавров в Камбодже проведет ряд встреч на полях СМИД АСЕАН

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг и пятницу примет участие во встречах глав внешнеполитических ведомств в форматах Россия-АСЕАН, Восточноазиатского саммита (ВАС) и Регионального форума АСЕАН по безопасности (АРФ) в Пномпене.

В столицу Камбоджи глава российского внешнеполитического ведомства прибыл накануне из Мьянмы и уже провел встречу с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Как ранее заявили в МИД РФ, "в фокусе внимания будут задачи укрепления позиций нашей страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), продвижения российских подходов к формированию равноправной инклюзивной архитектуры безопасности на фоне нарастающей геополитической турбулентности".

"В ходе российско-асеановской встречи предстоит обсудить тематику углубления многопрофильного взаимодействия в политической, торгово-экономической и социально-культурной сферах", - отметил на Смоленской площади.

На "полях" мероприятий в Пномпене Лавров, как ожидается, проведет ряд двусторонних встреч.