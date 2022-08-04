Самолет, летевший из Москвы в киргизский Ош, сел в Бишкеке из-за неполадок

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Самолет российской авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в киргизский город Ош, из-за технических неполадок вынужденно приземлился в Бишкеке.

"Самолет приземлился в Бишкеке из-за технических неполадок. Пассажиры рейса Москва-Ош размещены в гостинице в Бишкеке и ждут вылета в город Ош. Пассажиры, которые должны были вылететь в Москву этим самолетом, ждут в зале ожидания Ошского аэропорта", - сообщили "Интерфаксу" в справочной службе Ошского аэропорта.

О характере технической неполадки не сообщается.