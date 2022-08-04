Пашинян заявил об отсутствии плана нового маршрута движения по Лачинскому коридору,

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил об отсутствии утвержденного Ереваном, Москвой и Баку плана строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который обеспечивает сухопутную связь Армении с Нагорным Карабахом.

"В качестве причины последней эскалации Азербайджан использует вопрос нового маршрута Лачинского коридора, заявляя, что он завершил строительство нового маршрута Лачинского коридора и, следовательно, ряд участков действующего коридора должны быть переданы под контроль Азербайджана. Подобная формулировка является грубым нарушением трехстороннего заявления (подписано главами Армении, РФ и Азербайджана в ноябре 2020 года - ИФ)", - сказал Пашинян на заседании правительства.

По его словам, в шестом пункте трехстороннего заявления говорится, что по согласованию сторон в ближайшие три года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

"Должен констатировать, что на данный момент утвержденного Арменией, Россией и Азербайджаном какого-либо плана нет. Мы предлагали неоднократно и сейчас предлагаем сделать это, то есть, утвердить план в трехстороннем формате", - сказал Пашинян.

Он отметил, что речь идет не просто о строительстве новой дороги, а о плане строительства нового маршрута и передислокации миротворческих войск, что "является очень сложным и трехсторонним процессом".

Он заявил также, что в трехстороннем заявлении по Карабаху от 9 ноября 2020 года зафиксировано существование единицы под названием Нагорный Карабах, существование линии соприкосновения в Нагорном Карабахе, существование Лачинского коридора.

"Азербайджан теперь всеми методами пытается избегать этого заявления, зафиксированных в нем реалий. Но это международные обязательства Азербайджана. Армения выполнила все обязательства по этому заявлению, Азербайджан должен выполнить свои три обязательства - принять существование единицы под названием Нагорный Карабах, уважать наличие линии соприкосновения и коридора", - сказал Пашинян.

Со своей стороны в Баку заявили, что выполняют свои обязательства, вытекающие из трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении по карабахскому урегулированию.

"Ссылаясь на пункт 6 трехстороннего заявления (от 10 ноября 2020г - ИФ), доводим до сведения МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в нарушении соответствующего положения, что строительство новой дороги по Лачинскому коридору продолжается уже много месяцев по согласованному маршруту, и армянская сторона достаточно информирована об этой дороге", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

МИД напоминает, что, обвиняя Баку в "агрессивной деятельности", именно Армения до сих пор не вывела свои "незаконные вооруженные формирования" с территорий Азербайджана.