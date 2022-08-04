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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Украинский военнослужащий задержан в подконтрольной РФ части Запорожья

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ), который отслеживал полеты армейской авиации, задержан на подконтрольной РФ части Запорожской области, сообщили в региональном главке МВД.

"В Мелитополе силовиками задержан офицер ВСУ. Согласно имеющимся данным, задержанный отслеживал полеты армейской авиации с военного аэродрома", - говорится в телеграм-канале ведомства.

По месту временного проживания украинского военного изъяли оружие и военное снаряжение. В арсенале, в частности, было два автомата, два магазина с патронами, три ручные осколочные гранаты, пять тротиловых шашек, шесть комплектов форменного обмундирования ВСУ.

Уточняется, что задержание проводилось во взаимодействии с российскими силовиками. Военнослужащий, по данным МВД, причастен к диверсионной деятельности.

В настоящее время Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения специальной военной операции на Украине.

Запорожская область ВСУ МВД
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