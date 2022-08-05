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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:08

В Китае заявили, что страна никогда не будет участвовать в гонке вооружений

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Китай никогда не участвовал и не планирует участвовать в гонке вооружений, заявил на Обзорной конференции ДНЯО заведующий отделом департамента по контролю над вооружениями МИД Китая Дин Тунбин.

"Мы никогда не участвовали и не будем участвовать ни в каких гонках вооружений", - сказал Тунбин.

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По его словам, стратегия ядерной самообороны Китая, а также нацполитика госбезопасности Китая более стабильна и поступательна, чем у любой другой крупной державы.

"Китай полностью привержен политике того, чтобы никогда первым ни в каких обстоятельствах, ни при каких условиях не применять ядерное оружие. Китай четко взял на себя обязательство не использовать ядерное оружие против неядерного государства или против зоны, свободной от ядерного оружия", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что обладание ядерным оружием для Китая - это лишь "пресечение ядерной угрозы со стороны другой державы".

"И поэтому кто не применяет ядерное оружие, не угрожает нам, не должен рассматривать наш ядерный потенциал как угрозу", - заявил Тунбин.

Дин Тунбин Китай
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