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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:56

Военные РФ заявили об уничтожении трех украинских взводов гаубиц Д-30 и взвода РСЗО "Град"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU -Три украинских взвода гаубиц Д-30 и взвод реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожены в ходе специальной военной операции на Украине, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в пятницу.

"В ходе контрбатарейной борьбы в районах населенных пунктов Дзержинск, Новгородское и Николаевка Донецкой Народной Республики подавлены на огневых позициях три взвода гаубиц Д-30, а также в районе населенного пункта Чугуев Харьковской области взвод РСЗО "Град" - сказал Конашенков.

Российские военные нанесли удары по позициям и складам армии Украины в Запорожской области, уничтожив до 150 военнослужащих, а также две американские гаубицы М777 и до 1,5 тысяч боеприпасов к ним.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесены удары по пунктам временной дислокации двух гаубичных артиллерийских дивизионов 44-й артиллерийской бригады ВСУ и складам ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Новоивановка Запорожской области", - сказал Конашенков.

По его словам, помимо этого уничтожено шесть гаубиц "Мста-Б", восемь артиллерийских орудий, около 350 снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град", а также семь беспилотников.

Конашенков заявил, что российскими средствами ПВО за сутки в воздухе сбито пять беспилотных летательных аппаратов. Они уничтожены в районах населенных пунктов Ясиноватая, Краснополье (ДНР), Букино, Сулиговка и Куриловка (Харьковская область).

"Кроме того, перехвачены: три снаряда реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Минеральное Донецкой Народной Республики и Изюм Харьковской области, а также в районе Алешковские Пески Херсонской области сбиты три баллистические ракеты "Точка-У"", - сообщил официальный представитель Минобороны.

Всего, по его данным, с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолёт, 145 вертолётов, 1685 беспилотных летательных аппаратов, 361 зенитный ракетный комплекс, 4 254 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин РСЗО, 3 267 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4 716 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля – 05 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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