Рабочие крупнейшего британского контейнерного порта запланировали 8-дневную забастовку

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Почти 2 тысячи рабочих британского контейнерного порта Филикстоу, крупнейшего в стране, планируют начать 8-дневную забастовку в конце этого месяца.

Как сообщил британский профсоюз Unite, забастовка продлится с 21 по 29 августа. Основное недовольство рабочих связано с размером оплаты труда. Ранее им не удалось достигнуть соглашения с оператором порта Felixstowe Dock & Railway Co., принадлежащим Hutchison Ports UK, об увеличении зарплаты более чем на 7%, которые рабочие посчитали недостаточными.

Порт Феликстоу является основным хабом как для экспорта, так и для импорта в Великобританию с долей около 50% для каждой из этих категорий в общенациональном масштабе. Забастовка окажет "огромный эффект" на цепочки поставок и вызовет "серьезные трудности" в международной морской торговле, говорится в сообщении профсоюза.

Hutchison Ports UK в свою очередь сообщила, что намерена прийти к решению, которое "устроит все стороны" и что переговоры на этот счет продолжаются. Следующая встреча компании с представителями Unite назначена на 8 августа.

"В порту не было забастовок с 1989 года, и мы огорчены тем, что профсоюз уведомил о забастовке, в то время как переговоры продолжаются, - отметил представитель Hutchison Ports UK. - Мы понимаем беспокойство сотрудников по поводу роста повседневных расходов и намерены сделать все, что в наших силах, чтобы им помочь".