Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:10

Министр обороны США посетит Латвию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу и посетит, в частности, Латвию, сообщает Минобороны США.

В сообщении отмечается, что в европейское турне Остин вылетит 8 августа. Сначала он прибудет в Штутгарт (ФРГ).

"Затем глава Пентагона отправится в Латвию, где встретится с высокопоставленными руководителями, чтобы заверить их в готовности США сохранять присутствие в Латвии и во всем Балтийском регионе", - проинформировали в американском оборонном ведомстве.

США Латвия Ллойд Остин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Израиль мобилизует 25 тыс. резервистов на фоне ситуации вокруг сектора Газа

Военная операция на Украине

В Минобороны РФ заявили о трех артиллерийских ударах ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Болгария приостановила выдачу россиянам туристических виз

Путин и Эрдоган договорились начать оплату поставок российского газа в рублях

Совет ЕС принял постановление о снижении спроса на газ на 15%

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Банки Литвы ждут разъяснений от властей по калининградскому транзиту

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Посольство Латвии приостановило выдачу виз россиянам

Папа Франциск принял главу Отдела внешних церковных связей РПЦ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });