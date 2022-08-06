Министр обороны США посетит Латвию

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Ллойд Остин на следующей неделе отправится в Европу и посетит, в частности, Латвию, сообщает Минобороны США.

В сообщении отмечается, что в европейское турне Остин вылетит 8 августа. Сначала он прибудет в Штутгарт (ФРГ).

"Затем глава Пентагона отправится в Латвию, где встретится с высокопоставленными руководителями, чтобы заверить их в готовности США сохранять присутствие в Латвии и во всем Балтийском регионе", - проинформировали в американском оборонном ведомстве.