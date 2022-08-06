В Киргизии опровергли сообщения об использовании ее территории для ликвидации главы "Аль-Каиды"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Киргизии назвало ложной информацию пакистанских СМИ о ликвидации главы "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири ударами с беспилотного летательного аппарата, запущенного с киргизской территории.

"Данная информация не соответствует действительности и является ложной", - заявили в ведомстве в субботу.

"Центр транзитных перевозок в аэропорту "Манас" прекратил свою деятельность в 2014 году. В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории аэропорта не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут", - отметили в ведомстве.

В субботу пакистанское англоязычное издание Dawn сообщило, что военный беспилотник, убивший главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в Кабуле, был выпущен с территории бывшей американской авиабазы в Киргизии. Издание ссылается на американские медиа, но не указывает, на какие именно.

2 августа президент США Джо Байден в ходе своего обращения к соотечественникам сообщил о контртеррористической операции в Афганистане, в результате которой был убит главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири.