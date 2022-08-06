Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

В Киргизии опровергли сообщения об использовании ее территории для ликвидации главы "Аль-Каиды"

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Киргизии назвало ложной информацию пакистанских СМИ о ликвидации главы "Аль-Каиды" (запрещенная в РФ террористическая организация) Аймана аз-Завахири ударами с беспилотного летательного аппарата, запущенного с киргизской территории.

"Данная информация не соответствует действительности и является ложной", - заявили в ведомстве в субботу.

"Центр транзитных перевозок в аэропорту "Манас" прекратил свою деятельность в 2014 году. В настоящее время американские или другие иностранные военные на территории аэропорта не присутствуют и какой-либо деятельности не ведут", - отметили в ведомстве.

В субботу пакистанское англоязычное издание Dawn сообщило, что военный беспилотник, убивший главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири в Кабуле, был выпущен с территории бывшей американской авиабазы в Киргизии. Издание ссылается на американские медиа, но не указывает, на какие именно.

2 августа президент США Джо Байден в ходе своего обращения к соотечественникам сообщил о контртеррористической операции в Афганистане, в результате которой был убит главарь "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири.

Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Замглавы временной администрации херсонской Новой Каховки погиб после покушения

На Хайнане из-за локдауна застряли около 80 тысяч туристов

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях

Эрдоган заявил, что договорился с Путиным об оплате российского газа в рублях
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об ударах по позициям ВСУ в Херсонской и Днепропетровской областях

Гуттериш предупредил человечество о росте ядерной угрозы

Армия КНР в пятницу совершила 68 боевых вылетов в районе Тайваня

Армия КНР в пятницу совершила 68 боевых вылетов в районе Тайваня

Что случилось этой ночью: суббота, 6 августа

Politico сообщило об отказе военного руководства КНР от контактов с коллегами из США

Экстрадированный в США россиянин Винник предстал перед судом в Калифорнии

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля

Палестинцы из Газы запустили десятки ракет в сторону Израиля
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });