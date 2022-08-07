ОАЭ и ряд стран выступили с инициативой созыва СБ ООН в связи с ситуацией в секторе Газа

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Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) совместно с рядом стран выступили с инициативой о проведении в понедельник закрытого заседания Совета Безопасности ООН в связи с обострением обстановки в секторе Газа, сообщило информагентство ОАЭ WAM.

В заявлении представителя МИД ОАЭ выражается "глубокая озабоченность в связи с нынешней эскалацией", а также содержится призыв "проявлять максимальную сдержанность, чтобы не допустить втягивания на новый уровень насилия и нестабильности".

В связи с этим "ОАЭ, как член Совета Безопасности ООН, подали запрос вместе с Китаем, Францией, Ирландией и Норвегией о проведении закрытого заседания Совета в следующий понедельник для обсуждения текущих событий и путей поддержки международных усилий по достижению всеобъемлющего и справедливого мира", сообщает агентство, ссылаясь на МИД.

В пятницу армия Израиля в пятницу начала операцию "Рассвет" против палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. Военные наносят удары по анклаву, из сектора Газа запускают ракеты по Израилю.

Израиль нанес серию авиаударов по сектору Газа в субботу, а палестинские ракетные обстрелы юга Израиля продолжаются уже второй день, что вызывает опасения по поводу еще одной серьезной эскалации ближневосточного конфликта.

Израильские военные сообщили в субботу вечером, что из сектора по территории Израиля было выпущено около 450 ракет, 350 из которых попали в Израиль, но почти все были перехвачены израильской системой противоракетной обороны "Железный купол". Два человека получили легкие осколочные ранения.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что на данный момент в Газе погибли 24 человека, в том числе шестеро детей.

МИД РФ в субботу призывал стороны палестино-израильского конфликта к сдержанности и возвращению к режиму прекращения огня. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия с глубокой озабоченностью воспринимает эскалацию, которая чревата "возобновлением полномасштабного военного противостояния и дальнейшим ухудшением и без того плачевной гуманитарной ситуации в Газе".