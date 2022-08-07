Четыре жителя Энергодара получили ранения в результате обстрела ВСУ

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины обстреляли садовое товарищество на окраине Энергодара на подконтрольной РФ части Запорожской области, ранены четыре мирных жителя, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города в воскресенье.

"В результате применения кассетного реактивного снаряда РСЗО "Ураган" по садовому товариществу "Строитель" боевыми осколочными элементами ранены четыре мирных жителя, один из которых - девочка-подросток, в состоянии средней тяжести она доставлена в медицинское учреждение Энергодара", - говорится в сообщении.

Кроме того, повреждения получили два автомобиля, частное домовладение, забор жилого дома и придомовая территория.

Ранее сообщалось о том, что в ночь на воскресенье территория Запорожской АЭС в Энергодаре подверглась атаке ВСУ из РСЗО "Ураган", повреждены административные постройки.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе. Имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в декабре 1984 года, шестой - в октябре 1995 года.

Запорожская область частично находится под контролем российских сил в результате проведения спецоперации на Украине.