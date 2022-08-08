Лукашенко высказался против установки ему памятников

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что он против установки ему памятников. Его слова приводит его пресс-служба.

На встрече с работниками Миорского металлопрокатного завода ("ММПЗ-групп", Miory Steel) он поддержал их предложение возобновить традицию называть предприятия в честь известных людей.

"Единственное, против чего я выступаю, это памятники. "Вот давайте памятник Лукашенко, Петрову, Сидорову!" Слушайте, мы делаем свою работу, какие памятники? Давайте будем от конкретного: недавно... наши пилоты погибли, уводя самолет от Барановичей. Через год мы поставили на том месте памятник. И они заслужили этого. Если кто-то заслуживает - ради бога. Но это не должно быть какой-то модой", - заявил президент.

На заводе он объявил, что предприятие, созданное семь лет назад частными белорусскими инвесторами, стало государственным, поскольку государство вложило в него деньги, выкупая его долги. Об этом сообщает "БелТА".

"Прежние владельцы завода еще на стадии строительства украли у предприятия много денег. Где деньги? Это главный вопрос к тем, кто сегодня находится в следственном изоляторе", - отметил Лукашенко.

Он также потребовал прекратить процедуру банкротства предприятия и назначить директора завода.

В мае 2022 года Экономический суд Витебской области начал производство по делу об экономической несостоятельности ООО "ММПЗ-групп" по иску Беларусбанка, который с 2015 года начал финансировать строительство предприятия по производству белой жести. Суд установил защитный период до 13 июля 2022 года для проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и обеспечения сохранности имущества должника, назначен временный управляющий по делу о банкротстве.

Строительство Миорского металлопрокатного завода началось по решению Лукашенко в 2014 году, предприятие было запущено в конце 2020 года. Инвестором строительства выступила зарегистрированная в Австрии ММРZ GmbH, основанная белорусскими предпринимателями. Инвестиции компании в проект составили около 400 млн евро. По данным Экономического суда, чистый убыток компании в 2020 году равнялся 5,8 млн белорусских рублей, в 2021 году - 91,1 млн рублей. Просроченная задолженность перед банком-кредитором составляет в эквиваленте 717 млн белорусских рублей.

Предприятие способно выпускать 150 тысяч тонн белой жести толщиной 0,1-0,5 мм в год, которая используется для упаковки пищевой, парфюмерной, нефтехимической продукции. Вторая очередь строительства предусматривает увеличение выпуска до 240 тысяч тонн.

Правительство Белоруссии разработало пакет стимулирующих мер для вывода предприятия из банкротства.

В июне 2021 года силовики задержали руководителей завода, в том числе гендиректора Петра Шимуковича, его заместителя по экономике и финансам Дмитрия Славникова и главу совета директоров предприятия Алексея Коваленка. Официально о причинах задержания не сообщалось.