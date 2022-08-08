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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:49

Военные РФ сообщили о снижении мощности двух энергоблоков Запорожской АЭС после обстрела

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Украинские формирования в минувшее воскресенье обстреляли Запорожскую АЭС, для предотвращения нарушения работы атомной электростанции снижена мощность двух энергоблоков, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

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По его данным, в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

"На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии, - сказал Конашенков. - Прибывшим пожарным расчетам задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт".

Хроника 24 февраля – 08 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Запорожская область Запорожская АЭС
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