Военные РФ сообщили о снижении мощности двух энергоблоков Запорожской АЭС после обстрела

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Украинские формирования в минувшее воскресенье обстреляли Запорожскую АЭС, для предотвращения нарушения работы атомной электростанции снижена мощность двух энергоблоков, сообщили в Минобороны РФ.

"Около 12:40 украинскими подразделениями 44-й артиллерийской бригады из района населенного пункта Марганец на противоположном берегу Каховского водохранилища осуществлен обстрел Запорожской АЭС", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его данным, в результате украинского обстрела была повреждена высоковольтная линия "Каховская", обеспечивавшая подачу электроэнергии в Запорожскую и Херсонскую области.

"На Запорожской АЭС произошел скачок напряжения, вызвавший задымление на открытом распределительном устройстве станции. Сработала система защиты, отключившая подачу электроэнергии, - сказал Конашенков. - Прибывшим пожарным расчетам задымление удалось ликвидировать. Для предотвращения нарушения работы атомной электростанции техническим персоналом станции мощность 5-го и 6-го энергоблоков была снижена до 500 МВт".