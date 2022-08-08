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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 60%

Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ за неделю вырос почти на 60%
Фото: Valya Egorshin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю увеличился на 59,7% по сравнению с предыдущей, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 80,2.

"Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ, в том числе в 12 регионах увеличение заболеваемости более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении штаба.

Рост показателя заболеваемости COVID-19 отмечается в РФ шестую неделю подряд.

Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 8,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 27,7%.

По данным оперативного штаба, всего в России за время пандемии зарегистрировано 18,7 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 786 умерших и 18 млн выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 08 августа 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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