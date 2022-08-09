В России СOVID-19 за сутки заболели более 16,3 тыс. человек

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил более 16,3 тысячи случаев, что почти на 1,5 тысячи меньше, чем днем ранее, госпитализированы более 2,5 тысячи человек, скончались 60 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"По состоянию на 9 августа в РФ выявлено 16 325 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 2 574 человека и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 105,6%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 70 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций произошло в девяти регионах страны. Ситуация осталась без изменений в шести субъектах, уточнили в оперштабе. Накануне сообщалось о госпитализации 1 тыс. 252 человек.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 60 человек, накануне штаб сообщал о 45 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России были зарегистрированы 17 862 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 1 537. Снижение заболеваемости отмечается второй день подряд.

"Выздоровели за сутки 13 092 человека, или на 50,1% больше в сравнении с 8 августа", - добавили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 746 886 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 382 846 умерших и 18 061 168 выздоровевших.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в РФ на фоне появления новых более заразных подвариантов коронавируса отмечается рост заболеваемости. Также в Роспотребнадзоре заявляли, что в стране отмечается увеличение в штаммовом составе доли новых подвариантов "омикрона" ВА.4 и ВА.5, для которых характерна большая заразность. При этом, как подчеркивали в ведомстве, существенное изменение числа тяжелых случаев и госпитализаций из-за распространения новых подвариантов маловероятно, возвращать коронавирусные ограничения на федеральном уровне необходимости нет.