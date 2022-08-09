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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Подконтрольные РФ территории Николаевской области присоединят к Херсонской

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Населенные пункты Николаевской области, перешедшие под контроль российских военных в результате специальной военной операции, будут административно присоединены к Херсонской области, сообщила журналистам заместитель главы временной администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

"Сейчас по списку городов, которые уже освобождены, готовим указы на присоединение к Херсонской области, чтобы мы могли платить там пенсии, соцвыплаты, работать над тем, чтобы там появилась связь", - сообщила она.

В некоторых подконтрольных населенных пунктах Николаевской области уже начала работать российская мобильная связь. В качестве примера Губарева привела село Снегиревка в 50 км от Херсона.

"Снегиревка сейчас на обследовании, какое там качество связи есть. Наши бригады постоянно ездят, замеряют качество связи", - добавила она.

Ранее сообщалось, что в подконтрольные РФ населенные пункты в Николаевской области начали доставлять гуманитарную помощь из Херсона.

В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил.

Украина Николаевская область Херсонская область
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