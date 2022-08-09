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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:50

Умер бывший глава Белорусской ССР Слюньков

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - На 94-м году жизни скончался бывший руководитель Белорусской ССР Николай Слюньков, сообщили в Компартии Белоруссии во вторник.

Слюньков родился в 1929 году в Рогачевском районе Гомельской области. Окончил Белорусский институт механизации сельского хозяйства.

Возглавлял Минский тракторный завод, занимал пост зампреда Госплана СССР. С 1983 по 1987 годы являлся первым секретарем ЦК Компартии Белоруссии, членом Политбюро ЦК КПСС с 1987 по 1990 годы. С 1990 года – пенсионер союзного значения.

Белоруссия
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