США выделят Украине $89 млн на разминирование

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - США предоставят Украине $89 млн на обезвреживание наземных мин и других взрывных устройств, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на госдеп США.

"США предоставят $89 млн на обезвреживание наземных мин, взрывчатки на Украине", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на неназванного представителя госдепартамента.

Отмечается, что деньги пойдут на средства разминирования, а также на тренировки, чтобы помочь Украине экипировать 100 групп саперов в течение года.

Ранее на этой неделе власти США объявили о выделении очередного транша помощи украинским военным на $1 млрд.