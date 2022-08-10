Росгвардия сообщила об уничтожении почти 40 операторов украинских беспилотников в ЛНР

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Росгвардии сообщили об уничтожении 39 операторов украинских беспилотников на территории Луганской народной республики.

"В Луганской народной республике в ходе радиоэлектронной разведки росгвардейцы зафиксировали местоположение 39 операторов беспилотных летательных аппаратов. Данные переданы на командный пункт. В результате огневого поражения артиллерией цели прекратили активность", - сообщили в ведомстве.

Там добавили, что миномётчики Росгвардии за сутки выполнили 35 огневых задач, в результате уничтожен опорный пункт ВСУ и БРДМ (бронированная разведывательно-дозорная машина) противника.

"Также в ходе поисковых мероприятий в различных населенных пунктах ЛНР спецназовцы Росгвардии обнаружили 20 гранатометов и 148 выстрелов к ним, 88 снарядов различного калибра, 102 ручные гранаты, более 25 тысяч патронов к стрелковому оружию", - сообщили в Росгвардии.