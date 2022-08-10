Байден отправился в отпуск

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В среду президент США Джо Байден покинул Вашингтон и отправился с членами своей семьи в штат Южная Каролина, где планирует провести как минимум неделю, сообщает агентство Associated Press.

В Белом доме не стали уточнять расписание президента на время отпуска, его планы или дату возвращения в Вашингтон, однако, по информации Федерального авиационного управления, президент вместе с семьей планирует пробыть на острове Киава до вторника. Киава известен своими частными пляжами и гольф-курортом.

Байден вылетел в Южную Каролину с авиабазы Эндрюс в сопровождении жены Джилл, сына Хантера, его жены Мелиссы Коэн и их сына Бо.

В 2021 году Байден не смог провести полноценный отпуск из-за работы Конгресса, всплеска заболеваемости коронавирусом и из-за вывода войск США из Афганистана.