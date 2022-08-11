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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

В Монголии масштабными стрельбами завершились учения "Селенга-2022"

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Совместные российско-монгольские тактические учения "Селенга-2022" на полигоне "Ховд" в горно-пустынной местности западной части Монголии завершились масштабными боевыми стрельбами и парадом военной техники, сообщила в четверг пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

"Российские и монгольские мотострелковые подразделения на бронетранспортерах, под прикрытием вертолетов Ми-24 и Ми-8АМТШ, ствольной артиллерии, систем противовоздушной обороны, станковых противотанковых гранатометов и минометов осуществили освобождение территории в указанном районе и уничтожили условное незаконное вооруженное формирование, обеспечив защиту населенного пункта в горно-пустынной местности", - говорится в сообщении.

Прикрытие подразделений и уничтожение воздушных объектов "противника" впервые за всю историю российско-монгольских учений "Селенга" осуществляли расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С", отмечает ВВО.

"Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ отработали высадку тактического десанта в тыловой район условного противника. Разведчики провели занятие и "зачистку" района от условных диверсионно-разведывательных групп с целью создания благоприятных условий для дальнейших действий подразделений совместной тактической группы. Кроме того, опытные летчики осуществили своевременную эвакуацию условно раненного в безопасный район для оказания медицинской помощи", - рассказали в пресс-службе.

Отходящие группы условного противника были уничтожены в ходе залповой стрельбы минометных подразделений и расчетов 122-мм гаубиц Д-30.

На завершающем этапе розыгрыша практических действий, военнослужащие объединенной группировки провели операцию по выводу из условно захваченного населенного пункта мирных жителей.

Всего в учении приняли участие около 1200 военнослужащих, порядка 300 единиц боевой и специальной техники.

Монголия Селенга-2022
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