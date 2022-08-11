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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:01

Пожар на нефтехранилище на Кубе удалось взять под контроль

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Пожар на нефтехранилище в кубинской провинции Матансас полностью локализован, идет устранение небольших очагов возгорания, сообщил президент Кубы Мигель Диас-Канель, который посетил место происшествия.

"Пожар уже находится под контролем, и сейчас мы делаем все возможное, чтобы избежать возникновения нового возгорания, поскольку некоторое количество нефти разлилось из танков. Затем нас ждет серьезный этап восстановления", - приводит слова Диас-Канеля канцелярия президента Кубы.

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Кроме того, по его словам, "начинается еще один крайне сложный этап - поиск тел пропавших без вести".

Согласно данным кубинских СМИ, пропавшими без вести на данный момент считаются 14 человек. Официально подтверждена гибель одного человека. Более ста человек были госпитализированы, большинство из них уже выписаны, однако несколько человек до сих пор находятся на лечении, их состояние оценивается как тяжелое и очень тяжелое.

В ночь на пятницу в нефтехранилище в провинции Матансас ударила молния, вследствие чего начался пожар, затем в субботу произошло несколько взрывов. Кубинские власти запросили международную помощь, на этот призыв откликнулись специалисты из Венесуэлы и Мексики.

В этом нефтехранилище находились значительные запасы нефти для западной части Кубы.

Пожар на нефтехранилище на Кубе

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Куба
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