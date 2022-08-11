ЕС готов пойти на значительные уступки Ирану для возобновления СВПД

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Евросоюз предложил Ирану шаги, направленные на завершение расследования МАГАТЭ о незадекларированном ядерном материале, обнаруженном в 2019 году, в обмен на продвижение процесса по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), пишет в четверг газета The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что это предложение со стороны Брюсселя является "новой значительной уступкой" Тегерану, поскольку это расследование является одним из "ключевых камней преткновения".

Согласно газете, Иран как минимум с марта в ходе переговоров по ядерной программе требовал завершить это расследование. Однако представители США и ЕС отказывались это сделать, настаивая, что оно проводится МАГАТЭ и не имеет никакого непосредственного отношения к СВПД.

Расследование МАГАТЭ сосредоточено на ядерных материалах, обнаруженных в 2019 году в Иране. По утверждениям западных и израильских официальных лиц, эти материалы являются свидетельством тому, что "у Ирана была тайная программа создания атомного оружия". Тегеран это отрицает.

Ранее на этой неделе сообщалось, что дипломаты ЕС составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном и считают, что теперь стороны должны принять окончательное решение. По сообщениям СМИ, Иран изучает предложение ЕС.

Иранская "ядерная сделка"

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников - пять постоянных членов СБ ООН и Германия - заключили СВПД, соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джо Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, Китай, Франция и Россия провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.