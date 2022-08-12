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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:42

Текст документа о восстановлении СВПД согласован практически полностью

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Финальный текст документа о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе практически полностью согласован, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в интервью газете "Известия".

"В принципе, можно считать, что текст согласован практически полностью. У иранской стороны возникали отдельные вопросы в отношении буквально нескольких слов, нескольких строчек. Все остальное считается согласованным", - сказал Ульянов.

Однако, по его словам, "последние несколько строчек теоретически - мы это уже проходили в ходе венских переговоров - могут стать камнем преткновения".

"Надеюсь, что этого не произойдет. Текст (соглашения) неплохой, представляет собой очень разумный компромисс. Это тот вариант, когда все в принципе довольны и при этом все испытывают определенную неудовлетворенность по поводу отдельных положений проекта. Но это значит, что пакет хороший, взвешенный, так и должно быть в ходе многосторонних переговоров", - отметил российский постпред.

Он уточнил, что "стороны, похоже, подошли к финалу: либо провальному, либо успешному", и предположил, что "длительных переговоров в обозримом будущем, по всей видимости, не будет".

"Есть еще вариант, что иранцы предложат какие-то поправки к тексту, который ЕС и западные участники считают финальным. Кстати, это уже то ли третий, то ли четвертый финальный текст, который я помню, начиная с марта. То есть ситуация непонятная. Мы будем иметь лучшее представление о том, где мы находимся, на следующей неделе, может быть, даже в самом начале следующей недели", - резюмировал Ульянов.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном.

Иранская ядерная сделка

В 2015 году Иран и "шестерка" международных посредников (пять постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия) заключили СВПД - соглашение, согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями в обмен на снятие международных и односторонних санкций.

Предыдущий президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вывел США из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, в том числе в отношении нефтяного сектора, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Нынешний президент США Джозеф Байден заявлял о готовности при определенных условиях вернуться в сделку.

Иран, Великобритания, Германия, КНР, Франция и РФ провели несколько раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. США напрямую в них не участвуют.

Россия Иран СВПД
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